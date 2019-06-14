2 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2017 yılında Türkiye’de okuma yazma bilmeyen sayısı %3,26 oranıyla 2 milyon 336 bin 847 iken 2018 yılında %3,03 oranıyla 2 milyon 198 bin 88 kişi olmuştur. Türkiye’de 2017 okuma yazma bilen sayısı % 96,74 oranıyla 69 milyon 278 bin 753 kişi olurken 2018 yılında % 96,97 oranıyla 70 milyon 316 bin 685 kişi olmuştur.

KOCAELİ'DE 33 BİN 480 KİŞİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2017 yılında Kocaeli'de okuma yazma bilmeyen sayısı %2,26 oranıyla 38 bin 30 iken 2018 yılında %1,97 oranıyla 33 bin 480 kişi olmuştur. Kocaeli'de 2017 okuma yazma bilen sayısı % 97,74 oranıyla 1 milyon 641 bin 839 kişi olurken 2018 yılında % 98,03 oranıyla 1 milyon 666 bin 461 kişi olmuştur.