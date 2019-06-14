Başkan Kocaman düğünlere katıldı

Şevkatiye ve Suadiye Mahallesi’nden Sena Mut ile Haluk Ceylan’ın nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman tarafından kıyıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.



ENGİN İLE MERVE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Maşukiye Mahallesi sakinlerinden Engin Bozdağ ile Merve Tarım’ın nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

HANDE İLE KADİR DÜNYAEVİNE GİRDİ

Geçmiş dönem AKP Kartepe İlçe Başkan Yardımcılarından Aşkın Adıgüzel'in kızı Hande Adıgüzel ile Kadir Kılıç’ın nikah törenlerine Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman’da katıldı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.