31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, seçim öncesi gazetemizi ziyaret etmişti. Başyazar Tanzer Ünal, Genel Müdür Erkan Ünal, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ve Haber Müdürü Bülent Ekinci’den oluşan gazetemiz ekibi dün Büyükakın’a iade-i ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette gazete yöneticilerimize samimi açıklamalarda bulunan başkan Tahir Büyükakın, gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerden de bahsetti. Çöp Fabrikası’ndan, Yürüyüş Yolu’nun bir kısmının tamamane yürüyüş için kapatılmasına kadar birçok konu hakkında bilgiler veren Büyükakın, ziyaretten dolayı da Kocaeli Gazetesi yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

“TOPLU TAŞIMA YILAN HİKAYESİ”

Toplu taşıma konusunda ilginç durumlar olduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Toplu taşıma hayal edeceğinizin ötesinde bir şey. Toplu taşıma hayal edeceğinizin ötesinde bir şey. 350 kadar hat var. Zamanında belde belediyeler döneminde kurulmuş ve gerekli olurları almışlar. Birbirlerinin yolcusunu da alamıyorlar. Birleşmeye de yanaşmıyorlar. Çok enteresan şeyler var. Karamürsel’den araç kalkıyor, Ereğli’ye geçiyor, Ulaşlı’ya geldiğinde kapısını kapatıyor. Yolcu alamıyor. Oysa araçtaki yolcu sayısıyla bilet ücreti arasında çok yakından alaka var. Yolcu sayısı az olunca maliyeti kurtarmak için taşıma ücretini artırıyor. Onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Merkezde mesafe alınmıştı ama ara verince gevşemeler başladı” dedi.

“ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEMELERİ LAZIM”

Şehir merkezinde toplu taşıma araçlarından kaynaklı trafik sıkışlığı olduğunu ve bu araçların şehir merkezlerine girmeden, çevre yollardan ulaşım sağlaması gerektiğini belirten Büyükakın, “Toplu taşımanın yolculuklar üzerindeki payı bizde yüzde 16. Oysaki bu Avrupa standartlarında yüzde 35-40’tır. Demek ki biz bu 16 sayısını iki katına çıkartmamız lazım. Trafiğin rahatlaması için önemli. Güney’den, Doğudan gelenler şehir merkezini kat ediyor. Batı’dan gelenlerde aynıdır. 1 Saat içerisinde 750 araç şehrin merkezinden geçiyor. Bunları şehrin merkezine sokmayıp çeperlerde aktarım yapmak gerekiyor” diye konuştu.

“TOPLU TAŞIMA KAMU HİZMETİDİR”

Toplu taşımada kar ve zarara bakılmadığını vurgulayan başkan Tahir Büyükakın, “Münih’te bir örnek var. Belediye bir çatı şirket kurmuş, kooperatifler bunun altında. Bütün biletleri o şirket topluyor. Kişi başına bilet tahakkuk ediliyor. Şoföre de ödeme yapılıyor. Bunun Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık 50 ile 100 milyonluk külfeti olur. Ama toplu taşıma bir kamu hizmetidir. Kar veya zarar diye bakılmaz. Belki zarar edeceksiniz. Bizim öğrenciye olay ortalamada 50 kuruşluk katkımızın yıllık maliyeti 17 milyon’dur. Herkes konuşuyor ama kimse saymıyor. Saymadan konuşuluyor. Bunlar çocuk oyuncağı değil hesap işi. Yeni yapıyla ilgili bir çalışma başlattık. Sonuçlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇÖPLERİ BERTARAF EDECEĞİZ”

Çöplerin depolama yapılmamasının, bertaraf edilmesi anlamına geldiğini kaydeden Büyükakın, “Çöp fabrikasıyla ilgili de geçtiğimiz günlerde Akademik Odaları misafir ettik, onlarla görüştük. Bu işin doğrusu nedir diye onlara sorduk. Bilenler konuşsun dedik. Çöplerin toplanırken kaynağında ayrıştırma, ondan sonra geri kazanma ve ardından bertaraf edilmesi durumu var. Avrupa Birliği dedi ki 2017’den sonra düzenli depolama sistemi iptal olacak. Biz de harekete geçmiştik 2021’de bizde bunu yapacağız demiştik. Depolama yapmayacağız demek bertaraf yapacağız anlamına gelir. Çünkü düzenli depolamada ne kadar izolasyon yaparsanız yapın bir şekilde yer altı sularına karışıyor” açıklamasında bulundu.

“VİYANA’DA ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK”

Viyana’da bulunan çöp yakma fabrikasının, sağladığı buharla şehri ısıttığı ve bunun güzel bir örnek olduğunu söyleyen başkan Tahir Büyükakın, şöyle konuştu; “Süreci katılımcı yönettik, basın mensuplarını ve muhtarları yapmak istediğimiz çöp fabrikasının benzerlerine götürdük. Belediye başkanlarını da götürdük. Viyana’da şehrin merkezinde yakma tesisi var. Evlerin hemen yakınında bulunuyor bunlar. Burada yakmadan çıkan buharla şehri ısıtan bir sistem bulunuyor. Öyle bir tesis ki bacasında güvercin yuvası bulunuyor. Güvercin oraya yuva yapıyorsa tehlikesi yoktur anlayışını oluşturmak için. Gübre yaptığında toplam çöpün yüzde 40’ı kalıyor. O yüzde 40’ı yine depolayacaksın. Gazlaştırmada yüzde 30, yakmada ise yüzde 17 atık kalıyor. Kalan yüzde 17’de farklı ürünlerin hammaddesi haline getirilebiliyor. Bir karar alıp yol yürümek gerek. Yer seçimi meselemiz var, Akademik odalarla önceki gün bir toplantı yapıldı. Bir kısmı yer tespitiyle ilgili bir çalışma yapacak. Bir kısmı da ayrıştırma kısmını çalışacak. Ama zaman kaybı. Alikahya’da oturanların suçu ne, orada ciddi bir koku var”

“BARBAROS’A SÖZ VERDİK”

Barbaros Mahallesi’ne taşınma sözü verdiklerini aktaran başkan Büyükakın, konu hakkında şunları söyledi; Barbaros Mahallesi’nin taşınmasıyla alakalı söz verdik. Oraya Kent Konut eliyle ya da Çevre Bakanlığı eliyle yaptıracağız. Onu yapmamız lazım çok uzadı bu konu. Orada yaşanmaz. Gittiğimde gördüm, mahalleli de oradan kalkmak istiyor. Derince ile Yenikent arasında ikisinin birleştiği bir yerde hazine arazisi var. Orayı düşündük ama mahalleli oraya gitmek istemiyor. Bizim kafamızdaki yer tek başına anlam ifade etmiyor. İstedikleri bir yer bulmamız lazım. Vatandaşla konuşmak lazım, Yenikent sınırındaki yer bize uygun görünüyor.

“TRAFİK BAL KIVAMINDA AKIYOR”

Şehir içi trafiği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Herkes kısmi bakıyor olaya. Şehir içine insanlar giremiyordu. Aynı trafiği farklı kurguladık Cumhuriyet ve Hürriyet trafikleri neredeyse akmıyordu. Şimdi ise bal kıvamında da olsa akıyor. En azından trafik durmuyor. Yahya Kaptan’dan şehre gelmek 45 dakika sürüyordu. Ulaşım dairede simülasyon modelleri var ve buradan az çok ne olduğunu görebiliyoruz. Çalışmalarımızı bunun üzerinden yapıyoruz. Daha optimal çözümler varsa yenilikler yapılabilir” şeklinde konuştu.

“YÜRÜYÜŞ YOLU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yürüyüş yolunun kuzey tarafının trafiğe kapatılması adına incelemeler yaptıklarını ifade eden Büyükakın, konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu; “Düşünce aşamasında olan bir fikirde Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini tamamen yayalaştırmak gibi. Ona bir bakıyoruz. Trafiği tamamen kapatabilir miyiz diye. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Neticesine bakacağız.Yol üzerindeki parklanma sayısını düşürmek için yüksek bedelle parklanma yaptırıyoruz. Orayı yüksek tutup kapalı otoparka yönlendirmek için negatif bir teşvik sistemi uyguluyoruz, herkes bağırıyor. Normalde bu çağdaş bir uygulamadır. Bizim amacımız parktan para kazanmak değil. 20 dakika dursun ücretsiz alışverişini yapsın gitsin. Biz bir ay cadde üzerindeki parklardan para almıyoruz desek, şehir merkezine araba giremez.”

“KADROLAŞMA SİSTEMLE ALAKALI”

Belediyede gerçekleştirilecek kadrolaşmanın isimlerle değil, sistemle sağlanacağı belirten Büyükakın, “Kadrolaşma devam edecek. Ben genel sekreterken de, buradan alıp, öteye koyup yeni yapı kurmazdım. Bu iş sistemle alakalıdır, adamla alakalı değildir. Birinin yerini değiştirmek çok şey değiştirmez. Daire başkanlıkların yapısını değiştireceğim. Meclisten geçireceğim. Hangisi nereye bakacak diye bir işlev düzenlemesi yapacağım. Genel sekreterliği bekliyoruz. Alternatifler var, isimleri önerdik. Kocaeli’den de var dışarıdan da var. Güvenlik soruşturmaları oluyor. Genel Sekreter bakanlıktan atanıyor ve ciddi bir soruşturma yapılıyor” dedi.