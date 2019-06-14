Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda buldu. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Ön hazırlıklar gayet iyi yapıldı" dedi.
Bugün 16:44 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:30 TSİ
Erdoğan'dan ortak canlı yayın açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Ön hazırlıklar gayet iyi yapıldı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz