Büyükakın: En büyük desteği ben veririm

Ziyarette Kocaelispor hakkında da değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı ahir Büyükakın, “Kocaelisporla ilgili süreçte geldiler geldiler geri gönderdim ve dedim ki Kardeşim siyasetin uzağında tutuk Kocaelispor’u. Eğer biri siyaset yapacaksa, Kocaelispor’a en büyük desteği verecek olan benim, geçmişte de veren bendim. Bunun siyasetini ben yapabilirim. Ben Kocaelispor’dan siyaset devşirmeye çalışmıyorum. Gidin mutabakat sağlayın, siyasetin gölgesinden uzak tutun dedim. Üç tane önemsediğim unsur olduğunu söyledim. Bir Kocaelispor’un tesis altyapısı, ikincisi sporcu altyapısı. Süper lig’de adama en az 500 milyon para lazım. “Büyükşehir Versin” deniyor. Nereden verecek Büyükşehir, bu kentte Kocaelispor’a 10 bin TL yardım verecek bin tane adam rahatlıkla bulurum. Ben cebimden bir yıl için 10 TL öderim. Ben verebiliyorsam bu kentte ödeye bilecek çok insan vardır” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’DEN BİR KURUŞ VERMEM”

Büyükşehir bütçesinden Kocaelispor’a pay verilmeyeceğini belirten başkan Büyükakın, açıklamasını şöyle noktaladı; “Üçüncüsü de Kocaelispor’a düzenli gelir getirecek bir yapı kazandırılmalı. Bunlar olmadan başarılı olamayız. Ben de bu işin içerisine bu yapıyla girebilirim. Büyükşehir’den bir kuruş vermem diyorum ben 4 yıldır söylüyorum. Bütçe’den vermem. Darıca var, Gebze var, Gölcük var. Basketbol ve voleybol spor değil mi? Bütün bakmak lazım meseleye. Spor anlayışımız bu mu bizim? Sadece Kocaelispor’u süperliğe çıkartmak mı? Bu uğurda her şeye evet demek mi, minibüs hattı ihale etmek mi? İzlanda 320 bin kişilik bir ülke bizde 80 milyonluk bir ülkeyiz, Adamların milli takımı bizi yeniyor. Ayrıca ben kimseyi Kocaelispor Başkanlığı için önermedim. Görüş beyan etmedim.”