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Körfez’de karne heyecanı

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi tamamlandı, öğrenciler karnelerine kavuştu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Fatih İlkokulu’nda düzenlenen törende çocukların heyecanına ortak oldu.
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2018-2019 eğitim-öğretim dönemi tamamlandı, öğrenciler karnelerine kavuştu. Körfez’de resmi karne töreni, Fatih İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Karne törenine; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

SÖĞÜT: "ASLA ÜZÜLMEYİN, ÇOK ÇALIŞIN"

Karne töreni öncesinde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Karne demek; heyecan demek, sevinç demek. Dönem içerisinde çocuklarımız, öğrencilerimiz çok çalıştılar, güzel bir tatili hak ettiler. Çocuklarımızı kutluyor, tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Hepsinin karnesi çok güzel. Karnesi istediği gibi olmayanlar da asla üzülmesinler.

"EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Sizlerin gözlerinden dökecek bir damla yaş karnedeki kırık nottan daha çok hüzünlendiriyor. Daha çok çalışacağız ve o kırıkları önümüzdeki dönem düzelteceğiz” dedi. Körfez Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini belirten Başkan Söğüt, “Çocuklarımızın güzel bir eğitim ortamında, daha nitelikli eğitim ortamları oluşturmak adına her zaman desteğimiz sürecek” dedi.

"SORUMLULUK SADECE ÇOCUKLARDA DEĞİL"

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında, “Bugün bir eğitim ve öğretim yılının neticelendiği karne dağıtım törenindeyiz. Öncelikle bu günün çocuklarımıza velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkesin karne üzerinde kendisine pay çıkarması lazım. Sorumluluğu sadece çocuklarımıza yüklemeyelim” dedi. Daha sonra çocuklara karneleri teslim edildi.

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