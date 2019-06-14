FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında terör örgütünün Kocaeli imamı olduğu iddia edilen iş adamı Mehmet Akif Saka’nın kardeşi olan ihraç üsteğmen A.S.’nin de olduğu 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

15 GÖZALTI

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 mahrem abi olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin’de operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 açıkta yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3’ü muvazzaf 2’si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Kocaeli imamı Mehmet Akif Saka’nın kardeşi olan ihraç üsteğmen A.S.’nin de olduğu 7 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

SAKA'NIN KARDELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden aralarında Mehmet Akif Saka’nın kardeşi olduğu öne sürülen A.S. ve 1 ihraç üsteğmen tutuklanırken, 1 ihraç binbaşı, 1 açıkta yüzbaşı, 3'ü muvazzaf 2'si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca adli kontrol alan kişilerden 2 açıkta astsubay ile 3 askeri okul öğrencisi toplam 5 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.