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Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu

Kocaelispor bugün kongreye gidiyor.
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Kocaelispor bugün kongreye gidiyor. 18.00’da başlayacak olan kongrede Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez tek aday olarak seçime giriyor. Dolphin AVM Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda yapılacak kongre öncesinde yönetim kurulu üyeliği için İsmail Araç, Ömer Gül, Abidin Akyol, Faruk Mamik, Sedat Köse, Çağrı Alpaslan ve Murat Karayel gibi isimler kesinlik kazanırken Mesut Volkan Sezgin'in yönetimde yer almayacağı öğrenildi.

Bugün 17:53 TSİ - Spor

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