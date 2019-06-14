Kocaelispor'da Hüseyin Üzülmez resmen başkan

Kocaelisporda Mali ve Olağanüstü genel kurul Dolphin AVMde yer alan Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşti. 533 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula tek liste ile giren Hüseyin Üzülmez Kocaelisporun yeni başkanı oldu.

BÜYÜKAKIN'IN ONAYI İLE

Kocaelisporda Hüseyin Üzülmez dönemi resmen başladı. Bahri Yavuzun olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine Yeni Çorum maçından sonra istifa eden yöneticilerden Volkan Özön adaylığını açıklamış ancak çekilme kararı almıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kartepe Belediyesi Eski Başkanı ve İzmit Belediyesi Eski Başkanvekili olan Hüseyin Üzülmez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakınin de yeşil ışık yakması ile adaylığını açıkladı.

RESMEN BAŞKAN

Genel kurul öncesi 27 üye aidatını öderken haziruna 298 üye imza attı. Genel kurul Bahri Yavuzun yönetiminde yer alan Çağrı Alpaslan tarafından 18.20de açıldı. Genel kurulda divan başkanlığına Özer Altan getirilirken katiplikleri Bekir Halefler ve Orhan Balcı yaptı. Divan başkanı Özer Altan gündem maddelerini tek tek okudu ve üyelerin oylarına sundu. Maddelerin ibralarının ardından sıra başkanlık seçimine geçildi ve Hüseyin Üzülmez oy çokluğu ile Kocaelisporun yeni başkanı oldu.

Erdem ÖVÜÇ

Ahmet AKAY