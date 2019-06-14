İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un genel kurulunda konuştu. Hürriyet, İzmit Belediyesi’ne ait Alikahya’da bulunan tesislerin Kocaleispor’a bedelsiz verileceğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Sadece sıradan bir taraftar olarak konuşuyorum. Herkesin, her kesimin bu değere sahip çıktığını görmek hepimizi mutlu. Ben de sizlerle birlikte gözyaşı döktüm ve neler hissettiğinizi iyi anlıyorum.

ELİM DEĞİL, GÖVDEM TAŞIN ALTINDA

Bu marka herkesin, egoların üzerinde. Kocaelispor inşallah hak ettiği yerde olacak. Bu kulüp için bugüne kadar görev almış, emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Genel kurulda seçilen yeni başkan ve yönetimine başarılar dilerim. Alikahya’da İzmit Belediyesi’nin Kocaelispor’a ihale ile verdiği o tesisi Kocaelispor’a bedelsiz veriyoruz. Bu benim boynumun borcu. Evet, bir vatandaş olarak bizim bu kente bir borcumuz var. Elimizde ne varsa sonuna kadar Kocaelispor’a feda olsun. Kocaelispor için her zaman elim değil, gövdem taşın altındadır.