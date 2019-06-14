İZSANDER, geleneksel pilav gününde buluştu

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 18. pilav gününde mezunları bir araya getirdi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş ve İZSANDER Başkanı Halil Atay’ın ev sahipliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen pilav gününe İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Aktaş ve İZSANDER Başkanı Halil Atay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Yıldız, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, AKP İzmit Belediye eski Başkan Adayı Sibel Gönül, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Vedat Yoldaş, STK temsilcileri ve çok sayıda mezun katıldı.

“DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ”

Buluşmaya ev sahipliği yapan İZSANDER Başkanı Halil Atay “Biz 2011 yılında derneğimizde görev almaya başladık. Gönüllülük esası üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Okulumuzun mezunu olan Tahir Büyükakın’ı genel sekreter olduğu dönemde kendisini ziyaret ettik. Kendisinden yönetim anlamında yardım istedik. Kendisi de bizlere ve eğitim kurumlarına desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Biz İZSANDER olarak bir ekibiz. Her işimizde birlikte hareket ediyoruz. Arkamızda bu okuldan mezun olmuş kahramanlarımız var. Bu güne kadar eski başkanlarımıza, yönetimlerine, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Atay’ın ardından konuşan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Aktaş “ 74 yıllık bir deneyime sahip olan İzmit Sanat Okulu’nun bu güzel buluşma günün bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer bugün Kocaeli bir sanayi kenti ise, okulumuzun mezunlarının payı gerçekten çok büyüktür. Derneğimiz İZSANDER ile öğrencilerimize hayatlarında destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ülkelerine ve ailelerine faydalı olmalarını istiyoruz. İZSANDER gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde başrol alıyor” dedi.

“ÇOK ŞEY KATTI”

Aktaş’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “1986 mezunuyum ben. Aradan 33 sene geçmiş. İnsan duygulanıyor. Bu okul bizlere ve şehrimize çok şeyler kattı. Endüstri meslek lisesi bu kentin çok değerli bir markasıdır. Bizler bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMANIN GURURU”

Büyükakın’ın ardından söz alan AKP Milletvekili İlyas Şeker, “Ben bu okuldan mezun olmadım ama meslek lisesinden mezun olmanın gururunu hep yaşadım. Yıllarca meslek liselerinin önü kesildi. Artık meslek liseleri teşvik ediliyor. Meslek liseleri bizim için önemli. Sanayimizin bel kemiğini meslek liseleri oluşturuyor. Ekin EKEN