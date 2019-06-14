Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 23:53 TSİ- Gündem G: Dün 23:54 TSİ

İZSANDER, geleneksel pilav gününde buluştu

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 18. Geleneksel Pilav Günü’nde mezunları bir araya getirdi.
mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 18. pilav gününde mezunları bir araya getirdi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş ve İZSANDER Başkanı Halil Atay’ın ev sahipliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen pilav gününe İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Aktaş ve İZSANDER Başkanı Halil Atay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkan Yardımcısı Harun Yıldız, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, AKP İzmit Belediye eski Başkan Adayı Sibel Gönül, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Vedat Yoldaş, STK temsilcileri ve çok sayıda mezun katıldı.

DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ”

Buluşmaya ev sahipliği yapan İZSANDER Başkanı Halil Atay “Biz 2011 yılında derneğimizde görev almaya başladık. Gönüllülük esası üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. Okulumuzun mezunu olan Tahir Büyükakın’ı genel sekreter olduğu dönemde kendisini ziyaret ettik. Kendisinden yönetim anlamında yardım istedik. Kendisi de bizlere ve eğitim kurumlarına desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Biz İZSANDER olarak bir ekibiz. Her işimizde birlikte hareket ediyoruz. Arkamızda bu okuldan mezun olmuş kahramanlarımız var. Bu güne kadar eski başkanlarımıza, yönetimlerine, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Atay’ın ardından konuşan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Aktaş “ 74 yıllık bir deneyime sahip olan İzmit Sanat Okulu’nun bu güzel buluşma günün bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer bugün Kocaeli bir sanayi kenti ise, okulumuzun mezunlarının payı gerçekten çok büyüktür. Derneğimiz İZSANDER ile öğrencilerimize hayatlarında destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ülkelerine ve ailelerine faydalı olmalarını istiyoruz. İZSANDER gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde başrol alıyor” dedi.

ÇOK ŞEY KATTI”

Aktaş’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “1986 mezunuyum ben. Aradan 33 sene geçmiş. İnsan duygulanıyor. Bu okul bizlere ve şehrimize çok şeyler kattı. Endüstri meslek lisesi bu kentin çok değerli bir markasıdır. Bizler bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMANIN GURURU”

Büyükakın’ın ardından söz alan AKP Milletvekili İlyas Şeker, “Ben bu okuldan mezun olmadım ama meslek lisesinden mezun olmanın gururunu hep yaşadım. Yıllarca meslek liselerinin önü kesildi. Artık meslek liseleri teşvik ediliyor. Meslek liseleri bizim için önemli. Sanayimizin bel kemiğini meslek liseleri oluşturuyor. Ekin EKEN

Dün 23:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı mask
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa! mask
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı mask
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı
Büyükşehir'den sivrisinek uyarısı! "Birlikte mücadele edelim" mask
Büyükşehir'den sivrisinek uyarısı! "Birlikte mücadele edelim"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL