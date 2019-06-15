Pazartesi günü gece saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu Cabbar Miria, aynı çiftlikte çalışan arkadaşı İzzet Memuze tarafından bıçaklandı. Cabbar Miria hastanede tedaviye alındı. İzzet Memuze olayın ardından kayıplara karıştı. İzzet Memuze bugün öğle saatlerinde jandarma tarafından Denizli Mahallesi Sığırcık mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan İzzet Memuze, adliyeye sevk edildi.
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Besi çiftliğinde arkadaşını bıçaklayan kişi yakalandı
Gebze'de, geçtiğimiz pazartesi günü Afganistanlı arkadaşı Cabbar Miria'yı bıçakladıktan sonra kaçan İzzet Memuze (21), yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz