Bugün 00:11 TSİ - Yaşam

Polislerden, Ulaş Can'a sürpriz

Körfez'de doğuştan sahip olduğu omurilik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağlı yaşayan Can Ulaş Demirer'e polisler sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Polisleri çok seven Can Ulaş Demirer, 24'üncü yaş gününü polislerle kutlamanın mutluluğunu yaşadı.