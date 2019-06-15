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Polislerden, Ulaş Can'a sürpriz

Körfez'de doğuştan sahip olduğu omurilik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağlı yaşayan Can Ulaş Demirer'e polisler sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Polisleri çok seven Can Ulaş Demirer, 24'üncü yaş gününü polislerle kutlamanın mutluluğunu yaşadı.
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Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde oturan Can Ulaş Demirer'e, doğum gününde polisler sürpriz yaptı. Omurilik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağlı yaşayan, yakınlarına polisleri çok sevdiğini söyleyen genci doğum gününde, Körfez Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ziyaret etti. Can Ulaş, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pastayı polislerle birlikte kesti. Polis memurları, Can Ulaş'a polis şapkası ve oyuncak polis arabası hediye etti. Ulaş, polislerin doğum gününü kutlamasıyla mutlu oldu. 2 çocuk annesi Nurgül Demirer polislere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederek, oğlunu ilk kez bu kadar mutlu gördüğünü söyledi.

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