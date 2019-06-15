Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 00:18 TSİ- Eğitim G: Bugün 00:19 TSİ

Dilovası’nda karne heyecanı yaşandı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler İlkokulunda öğrencilerin karne törenine katılarak öğrencilere karne dağıttı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Hamza Şayir, Köseler İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yıl sonu karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Karne dağıtım törenine Başkan Şayir’în yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Dilovası’nın geleceği olan genç neslin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Şayir, " 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere, gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Ama en çok da kitap okumayı ihmal etmeyin. Tatillerinizi sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Yaz tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" dedi.

İyi yerlere gelmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, "Bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerinizi aldınız. 90 günlük tatil zamanında iyice dinlenin ve bir sonraki öğretim dönemine iyi hazırlık yapın. Toplum olarak, hepimiz sorumluyuz sizlerden. Geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, doktorları, memurlar, bilim adamları, hepsi siz gençlerin içinden çıkacak. İyi yerlere gelmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan, Başkan Şayir ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini takdim ederek karne sevincine ortak oldular.

Bugün 00:18 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu başlıyor mask
BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu başlıyor
Okullar bugün kapanıyor mask
Okullar bugün kapanıyor
Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci mask
Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci
Kocaeli’de 395 bin 435 öğrenci karne sevinci yaşadı mask
Kocaeli’de 395 bin 435 öğrenci karne sevinci yaşadı
Kültür Okulları’nda mezuniyet coşkusu mask
Kültür Okulları’nda mezuniyet coşkusu
Büyükşehir'den YKS için ücretsiz ulaşım mask
Büyükşehir'den YKS için ücretsiz ulaşım
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın mask
Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı mask
Özel Final Eğitim Kurumlarında mezuniyet heyecanı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL