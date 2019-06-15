Dilovası’nda karne heyecanı yaşandı

Başkan Hamza Şayir, Köseler İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yıl sonu karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Karne dağıtım törenine Başkan Şayir’în yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Dilovası’nın geleceği olan genç neslin eğitimlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Şayir, " 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere, gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Ama en çok da kitap okumayı ihmal etmeyin. Tatillerinizi sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi şekilde eğitim alması için başta anne ve babalarımız olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Yaz tatiline giren öğrencilerimize de iyi tatiller diliyorum" dedi.

İyi yerlere gelmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, "Bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerinizi aldınız. 90 günlük tatil zamanında iyice dinlenin ve bir sonraki öğretim dönemine iyi hazırlık yapın. Toplum olarak, hepimiz sorumluyuz sizlerden. Geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, doktorları, memurlar, bilim adamları, hepsi siz gençlerin içinden çıkacak. İyi yerlere gelmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan, Başkan Şayir ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini takdim ederek karne sevincine ortak oldular.