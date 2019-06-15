TMMOB, tarihi mezarlar için harekete geçti

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne, taş ocağı için çalışma başlatılan Kandıra Babaköy’deki Roma dönemine ait lahitlerin korunması için başvuran TMMOB, çalışmanın durdurulması ve müze müdürlüğünün olaya müdahil olmasını talep etti. Bölgenin SİT alanı olarak tespit ve tescilinin yapılmasını isteyen TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekci şunları söyledi:

2 BİN YILLIK MEZARLAR

‘’Bilindiği üzere bir kısmı ilimiz sınırlarından geçen Kuzey Marmara Otoyolu yapımı için Kandıra İlçesi Babaköy’de 13 hektar alanda taş ocağı açılması planlandığı, resmi rakamlara göre dahi en az 2 bin 159 ağaç kesileceği ve ağaç kesim işlemlerinin başlandığı bilinmektedir. Bu işlemler sırasında, aynı bölgede Roma Dönemi’ne ait, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş ve ender görülen lahit mezarlara rastlanmıştır.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRMELİ

Başkaca mezar ve diğer tarihi eserlere rastlama olasılığı da göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili bölgede ilgili kurumların birlikte çalışma yapmaları zorunluluğu doğmuştur. Tüm kurum ve kurullarımızın öncelikli yaklaşımlarından birisi tarihsel ve doğal varlıklarımıza sahip çıkmaktır. Açığa çıkan kalıntılar da dikkate alındığında, maden ocağına yol yapım çalışmalarının durdurularak, çalışmaların Müze Müdürlüğü denetimine alınmasını ve tarihi eserlere rastlanan bahse konu alan ile çevresinin SİT alanı olarak tespit ve tescilinin yapılması hususunda 14 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu başvuruda bulunmuştur.

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Canlıların ve ekolojik alanlarının, ormanlarımızın, denizlerimizin, akarsularımızın kısaca doğamızın yok edilmesine karşı; doğamıza ve tarihimize sahip çıktığımızı ve çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.”