İşte Kocaelispor'un geçici ve gerçek yönetim

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Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez kulübü olağanüstü genel kurula taşıyacak. Üzülmez’in listesinde yer alan ancak üye olmayan isimler olağanüstü genel kurul kararı öncesi üye olacak ve Kocaelispor yeni yönetimini belirleyecek.