İşte Kocaelispor'un geçici ve gerçek yönetim

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez kulübü olağanüstü genel kurula taşıyacak. Üzülmez’in listesinde yer alan ancak üye olmayan isimler olağanüstü genel kurul kararı öncesi üye olacak ve Kocaelispor yeni yönetimini belirleyecek.
KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ – ASİL-
- Hüseyin Üzülmez
- İsmail Araç
- Ömer Gül
- Abidin Öztürk
- Murat Barış
- Zeynel Abidin Akyol
- Çağrı Alpaslan
- Sait Ertuğ
- Bahadır Taşer
- Cihan Bahadır Yaşar
- Koray Ceyhan
- Engin Kara
- Tunç Altın
- Serkan Bozbağ
- Faruk Sarman
- Fatih Sarman
- Utku Halefler
YÖNETİM KURULU YEDEK
1-Ahmet Yücekal
2-Göksel Genç
3-Doğukan Paşalıoğlu
4-Mustafa Çeliksoydan
5-Cenk Güngörmüş
6-Yiğit Özcan
7-Murat Oruç
8-Murat Büyükaydın
9-Raşit Pulat
10-Kadir Dursun Yiğit
11-İsmail Ufuk Duvarcı
12-Alper Özgen
13-Gürkan Kaygusuz
14-Engin Arat
15-Mustafa Karslıoğulları
16-Yetkin Işık
17-Cengiz İşçi
DENETİM KURULU ASİL
1-Necat Çakır
2-Sinan Güneri
3-Fikret Gökmen
4-Abdurrahman Çınar
5-Nuri Koç
SİCİL KURULU ASİL
1-Bekir Yurdagül
2-Özer Altan
3-Bekir Halefler
4-Sinan Üner
5-Fevzi Bayırbaşı
Başkan Hüseyin Üzülmez’in bir sonraki olağanüstü genel kurul sonrası beklenen yeni yönetimi (Gerçek yönetim)
Hüseyin Üzülmez
Bilal Cem Acar
İsmail Araç
Abidin Öztürk
Faruk Mamik
Ömer Gül
Murat Barış
Zeynel Abidin Akyol
Recep Haldız
Mehmet Cezayir
Tuncay Arıcan
Çağrı Alpaslan
Tümer Uslu
Veli Başkurt
Özlem Feyzioğlu
Bahadır Taşer
Özkar Dönge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz