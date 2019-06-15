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İşte Kocaelispor'un geçici ve gerçek yönetim

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez kulübü olağanüstü genel kurula taşıyacak.
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez kulübü olağanüstü genel kurula taşıyacak. Üzülmez’in listesinde yer alan ancak üye olmayan isimler olağanüstü genel kurul kararı öncesi üye olacak ve Kocaelispor yeni yönetimini belirleyecek.

KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ – ASİL-

  1. Hüseyin Üzülmez
  2. İsmail Araç
  3. Ömer Gül
  4. Abidin Öztürk
  5. Murat Barış
  6. Zeynel Abidin Akyol
  7. Çağrı Alpaslan
  8. Sait Ertuğ
  9. Bahadır Taşer
  10. Cihan Bahadır Yaşar
  11. Koray Ceyhan
  12. Engin Kara
  13. Tunç Altın
  14. Serkan Bozbağ
  15. Faruk Sarman
  16. Fatih Sarman
  17. Utku Halefler

YÖNETİM KURULU YEDEK

1-Ahmet Yücekal

2-Göksel Genç

3-Doğukan Paşalıoğlu

4-Mustafa Çeliksoydan

5-Cenk Güngörmüş

6-Yiğit Özcan

7-Murat Oruç

8-Murat Büyükaydın

9-Raşit Pulat

10-Kadir Dursun Yiğit

11-İsmail Ufuk Duvarcı

12-Alper Özgen

13-Gürkan Kaygusuz

14-Engin Arat

15-Mustafa Karslıoğulları

16-Yetkin Işık

17-Cengiz İşçi

DENETİM KURULU ASİL

1-Necat Çakır

2-Sinan Güneri

3-Fikret Gökmen

4-Abdurrahman Çınar

5-Nuri Koç

SİCİL KURULU ASİL

1-Bekir Yurdagül

2-Özer Altan

3-Bekir Halefler

4-Sinan Üner

5-Fevzi Bayırbaşı

Başkan Hüseyin Üzülmez’in bir sonraki olağanüstü genel kurul sonrası beklenen yeni yönetimi (Gerçek yönetim)

Hüseyin Üzülmez

Bilal Cem Acar

İsmail Araç

Abidin Öztürk

Faruk Mamik

Ömer Gül

Murat Barış

Zeynel Abidin Akyol

Recep Haldız

Mehmet Cezayir

Tuncay Arıcan

Çağrı Alpaslan

Tümer Uslu

Veli Başkurt

Özlem Feyzioğlu

Bahadır Taşer

Özkar Dönge

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