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399 lira taksitle Demirdöküm yoğuşmalı kombi fırsatı!

Demirdöküm’ün yetkili satıcısı ve uzman servisi İskarsan Mühendislik, 399 lira taksitle Demirdöküm yoğuşmalı kombi veriyor.
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İskarsan Mühendislik, DemirDöküm Yetkili Satıcı olarak müşterilerinin ısıtma, sıcak su ve soğutma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. İskarsan Mühendislik, düzenlediği kampanya ile 399 lira taksitle Demirdöküm yoğuşmalı kombi fırsatı sunuyor.

399 TAKSİTLE DEMİRDÖKÜM YOĞUŞMALI KOMBİ FIRSATI!

399 lira taksitle Demirdöküm yoğuşmalı kombi verdiklerini belirten firma sahibi Mikail Erol şunları söyledi: "Eski kombinizi alıyor, yerine yerine DemirDöküm yoğuşmalı kombi veriyoruz. Bunun için 400 TL.’lik indirim yapıyoruz. Üstelik 9 taksit imkanı sağlıyoruz. Ayrıca ücretsiz keşif hizmeti veriyoruz. Kombi alırken işinizi şansa bırakmayın. DemirDöküm Kombi'nin 65 yıllık tecrübesinden yararlanın. Düşük doğalgaz tüketimli kombi önerilerimizi mutlaka alın." dedi.

KOMBİ ALACAKSANIZ BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Kampanyanın kısa bir süre daha devam edeceğini belirten Erol, değişim kampanyası haricindeki avantajlı fiyatlardan yararlanmak için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Kombi kampanyası ile ilgili 0262 424 00 33 ve 0532 606 73 40 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Bugün 09:09 TSİ - Ekonomi

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