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İZAYDAŞ 20 yıllık çalışanlarını onurlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 20 yılını tamamlamış çeşitli kademelerde görev yapan çalışanları için özel bir tören düzenledi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, şirkette 20. yılını doldurmuş çalışanları için özel bir tören düzenledi. İZAYDAŞ’ta 20 yılını tamamlamış çeşitli kademelerde görev yapan çalışanların anılarını paylaştığı programda duygu dolu keyifli anlar yaşanırken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve yöneticiler eşliğinde yirmi yıllık çalışanlar için plâket töreni gerçekleştirildi. Kıdemli çalışanlara ayrıca 20. yıl plâketlerinin yanında özel tasarlanmış hatıra kol saatleri hediye edildi. Keyifli anların yaşandığı program, hep birlikte çekilen fotoğraf ile son buldu.

KEYİFLİ VE DUYGU YÜKLÜ GECE

İZAYDAŞ, şirkette 20. yılını geride bırakan beş çalışanın onuruna özel bir tören düzenledi. Düzenlenen organizasyonda yine duygu yüklü, keyifli anlar yaşandı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, İZAYDAŞ Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail Uludağ, birim müdürleri ile İZAYDAŞ’ta 20.yılını tamamlamış olan Zafer Yalçın, Asuman Başavcı, Salih Şahin, İsmail Hakkı Üstün, Hakan Uyar ve aileleri katıldı.

MİLLETİMİZİN EMANETİNİ TAŞIYORUZ”

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, programda yaptığı konuşmada şirketin geçmişten bugüne geldiği duruma vurgu yaptı. Saraç, “Zor bir iş yapıyoruz ve şirketimizi milletimizin emaneti olarak gördüğümüz için daha hassas ve disiplinli olmaya gayret ediyoruz. Zaman hızla akıp gidiyor. Yirmi yıl önce zorluklar içinde ayakta tutulmaya çalışılan şirketimizin bugünlere gelmesinde siz değerli çalışma arkadaşlarımın yoğun emek ve gayretlerini takdirle karşılıyor, teşekkür ediyorum. Bu süreçte ailelerinizin desteğini de unutmamak gerek, onlara da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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