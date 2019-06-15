Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:20 TSİ- Spor G: Bugün 11:25 TSİ

Yeni başkan başlığı kendisi attı “KOCAELİSPOR ARTIK ÜZÜLMEYECEK”

Kocaelispor’da Mali ve Olağanüstü genel kurul DolphinAVM’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’da Mali ve Olağanüstü genel kurul DolphinAVM’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 533 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula tek liste ile giren Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’un yeni başkanı oldu. Üzülmez teşekkür konuşmasında “Bahri Bey kongrelerde sloganlar buluyor. Ben de bu genel kurulda bir slogan buldum. Kocaelispor artık üzülmeyecek!” dedi. 

BÜYÜKAKIN’IN ONAYI İLE

Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi resmen başladı. Bahri Yavuz’un geçtiğimiz ay olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine Yeni Çorum maçından sonra istifa eden yöneticilerden Volkan Özön adaylığını açıklamış ancak çekilme kararı almıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kartepe Belediyesi Eski Başkanı ve İzmit Belediyesi Eski Başkanvekili olan Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın de yeşil ışık yakması ile adaylığını açıkladı.

İZDİHAM YAŞANDI

Genel kurul öncesi 27 üye aidatını öderken haziruna 299 üye imza attı. Adeta izdihamın yaşandığı genel kurul, Bahri Yavuz’un yönetiminde yer alan ve Üzülmez’in yönetimini de giren Çağrı Alpaslan tarafından saat 18.20’de açıldı. Genel kurulda divan başkanlığına Özer Altan getirilirken, katiplikleri Bekir Halefler ve Orhan Balcı yaptı. Divan başkanı Özer Altan gündem maddelerini tek tek okudu ve maddeleri üyelerin oylarına sundu.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI ALACAKLAR

İbralarının ardından sıra başkanlık seçimine geldi. Divan’a Hüseyin Üzülmez’den başka liste verilmediği için Üzülmezoy çokluğu ile Kocaelispor’un yeni başkanı oldu. 533 üyenin içinden geçici bir liste yapıldı ve bu liste olağanüstü genel kurula kadar görevde kalacak. Üzülmez’in gerçek listesi ise üyelik çalışmaları ve olağanüstü genel kurul kararının ardından resmen göreve gelecek. Haber - Erdem ÖVÜÇ  / Fotoğtaflar - Ahmet AKAY

KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ – ASİL–-GEÇİCİ LİSTE-

  1. Hüseyin Üzülmez
  2. İsmail Araç
  3. Ömer Gül
  4. Abidin Öztürk
  5. Murat Barış
  6. Zeynel Abidin Akyol
  7. Çağrı Alpaslan
  8. Sait Ertuğ
  9. Bahadır Taşer
  10. Cihan Bahadır Yaşar
  11. Koray Ceyhan
  12. Engin Kara
  13. Tunç Altın
  14. Serkan Bozbağ
  15. Faruk Sarman
  16. Fatih Sarman
  17. Utku Halefler

YÖNETİM KURULU YEDEK -GEÇİCİ LİSTE-

  1. Ahmet Yücekal
  2. Göksel Genç
  3. Doğukan Paşalıoğlu
  4. Mustafa Çeliksoydan
  5. Cenk Güngörmüş
  6. Yiğit Özcan
  7. Murat Oruç
  8. Murat Büyükaydın
  9. Raşit Pulat
  10. Kadir Dursun Yiğit
  11. İsmail Ufuk Duvarcı
  12. Alper Özgen
  13. Gürkan Kaygusuz
  14. Engin Arat
  15. Mustafa Karslıoğulları
  16. Yetkin Işık
  17. Cengiz İşçi

DENETİM KURULU –ASİL-

Necat Çakır

Sinan Güneri

Fikret Gökmen

Abdurrahman Çınar

Nuri Koç

DENETİM KURULU –YEDEK-

İsmail Kara

Mehmet Fidan

Muharrem Çağlayan

Murat Işık

Serkan Akyıldız

DİSİPLİN KURULU – ASİL-

Feridun Güray

Mehmet Tüysüz

Av. Abdullah Eryarsoy

Muzaffer Gürfidan

Ahmet Can

DİSİPLİN KURULU –YEDEK-

Mehmet Baki Efe

Abdullah Zorlu

Nejat Çolak

Şaban Soyer

Yücel Gül

SİCİL KURULU –ASİL-

Bekir Yurdagül

Özer Altan

Bekir Halefler

Sinan Üner

Fevzi Bayırbaşı

SİCİL KURULU –YEDEK-

Pınar Atabay

Serdar Bayramoğlu

Murat Okutan

Yusuf Yekta Kara

Zekeriya Aska

Bir sonraki olağanüstü genel kurul sonrası Kocaelispor’un yeni yönetimi şu isimlerden oluşacak.

  1. Hüseyin Üzülmez
  2. Bilal Cem Acar
  3. İsmail Araç
  4. Abidin Öztürk
  5. Faruk Mamik
  6. Ömer Gül
  7. Murat Barış
  8. Zeynel Abidin Akyol
  9. Recep Haldız
  10. Mehmet Cezayir
  11. Tuncay Arıcan
  12. Çağrı Alpaslan
  13. Tümer Uslu
  14. Veli Başkurt
  15. Özlem Feyzioğlu
  16. Bahadır Taşer
  17. Özkar Dönge

Bugün 09:20 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ömer - Akp körfez spora el attı, körfez battı gitti. şimdi zaten zor durumdaki kocaelispora el attı. bu yıl kesin amatör lige düşeriz.

Yanıtla . 0Beğen 15 Haziran 10:39
01

Fahri - AKP il yönetimi mi yoksa klüp yönetimimi belli değil.

Yanıtla . 0Beğen 15 Haziran 10:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu mask
Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu
Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti mask
Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti
Başkan Hürriyet: Boynumuzun borcudur! mask
Başkan Hürriyet: Boynumuzun borcudur!
Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu mask
Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu
Bakın da utanın!.. mask
Bakın da utanın!..
Kemal Can Aydemir evleniyor mask
Kemal Can Aydemir evleniyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI! mask
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI!
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi mask
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL