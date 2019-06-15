Kocaelispor’da Mali ve Olağanüstü genel kurul DolphinAVM’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 533 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula tek liste ile giren Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor’un yeni başkanı oldu. Üzülmez teşekkür konuşmasında “Bahri Bey kongrelerde sloganlar buluyor. Ben de bu genel kurulda bir slogan buldum. Kocaelispor artık üzülmeyecek!” dedi.
BÜYÜKAKIN’IN ONAYI İLE
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi resmen başladı. Bahri Yavuz’un geçtiğimiz ay olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine Yeni Çorum maçından sonra istifa eden yöneticilerden Volkan Özön adaylığını açıklamış ancak çekilme kararı almıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kartepe Belediyesi Eski Başkanı ve İzmit Belediyesi Eski Başkanvekili olan Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın de yeşil ışık yakması ile adaylığını açıkladı.
İZDİHAM YAŞANDI
Genel kurul öncesi 27 üye aidatını öderken haziruna 299 üye imza attı. Adeta izdihamın yaşandığı genel kurul, Bahri Yavuz’un yönetiminde yer alan ve Üzülmez’in yönetimini de giren Çağrı Alpaslan tarafından saat 18.20’de açıldı. Genel kurulda divan başkanlığına Özer Altan getirilirken, katiplikleri Bekir Halefler ve Orhan Balcı yaptı. Divan başkanı Özer Altan gündem maddelerini tek tek okudu ve maddeleri üyelerin oylarına sundu.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI ALACAKLAR
İbralarının ardından sıra başkanlık seçimine geldi. Divan’a Hüseyin Üzülmez’den başka liste verilmediği için Üzülmezoy çokluğu ile Kocaelispor’un yeni başkanı oldu. 533 üyenin içinden geçici bir liste yapıldı ve bu liste olağanüstü genel kurula kadar görevde kalacak. Üzülmez’in gerçek listesi ise üyelik çalışmaları ve olağanüstü genel kurul kararının ardından resmen göreve gelecek. Haber - Erdem ÖVÜÇ / Fotoğtaflar - Ahmet AKAY
KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ – ASİL–-GEÇİCİ LİSTE-
- Hüseyin Üzülmez
- İsmail Araç
- Ömer Gül
- Abidin Öztürk
- Murat Barış
- Zeynel Abidin Akyol
- Çağrı Alpaslan
- Sait Ertuğ
- Bahadır Taşer
- Cihan Bahadır Yaşar
- Koray Ceyhan
- Engin Kara
- Tunç Altın
- Serkan Bozbağ
- Faruk Sarman
- Fatih Sarman
- Utku Halefler
YÖNETİM KURULU YEDEK -GEÇİCİ LİSTE-
- Ahmet Yücekal
- Göksel Genç
- Doğukan Paşalıoğlu
- Mustafa Çeliksoydan
- Cenk Güngörmüş
- Yiğit Özcan
- Murat Oruç
- Murat Büyükaydın
- Raşit Pulat
- Kadir Dursun Yiğit
- İsmail Ufuk Duvarcı
- Alper Özgen
- Gürkan Kaygusuz
- Engin Arat
- Mustafa Karslıoğulları
- Yetkin Işık
- Cengiz İşçi
DENETİM KURULU –ASİL-
Necat Çakır
Sinan Güneri
Fikret Gökmen
Abdurrahman Çınar
Nuri Koç
DENETİM KURULU –YEDEK-
İsmail Kara
Mehmet Fidan
Muharrem Çağlayan
Murat Işık
Serkan Akyıldız
DİSİPLİN KURULU – ASİL-
Feridun Güray
Mehmet Tüysüz
Av. Abdullah Eryarsoy
Muzaffer Gürfidan
Ahmet Can
DİSİPLİN KURULU –YEDEK-
Mehmet Baki Efe
Abdullah Zorlu
Nejat Çolak
Şaban Soyer
Yücel Gül
SİCİL KURULU –ASİL-
Bekir Yurdagül
Özer Altan
Bekir Halefler
Sinan Üner
Fevzi Bayırbaşı
SİCİL KURULU –YEDEK-
Pınar Atabay
Serdar Bayramoğlu
Murat Okutan
Yusuf Yekta Kara
Zekeriya Aska
Bir sonraki olağanüstü genel kurul sonrası Kocaelispor’un yeni yönetimi şu isimlerden oluşacak.
- Hüseyin Üzülmez
- Bilal Cem Acar
- İsmail Araç
- Abidin Öztürk
- Faruk Mamik
- Ömer Gül
- Murat Barış
- Zeynel Abidin Akyol
- Recep Haldız
- Mehmet Cezayir
- Tuncay Arıcan
- Çağrı Alpaslan
- Tümer Uslu
- Veli Başkurt
- Özlem Feyzioğlu
- Bahadır Taşer
- Özkar Dönge
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Yorumlar
(2 )
Ömer - Akp körfez spora el attı, körfez battı gitti. şimdi zaten zor durumdaki kocaelispora el attı. bu yıl kesin amatör lige düşeriz.
Fahri - AKP il yönetimi mi yoksa klüp yönetimimi belli değil.
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