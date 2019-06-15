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Hürriyet genel kurulda müjdeyi verdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un genel kurulunda müjdeli bir haber verdi.
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un genel kurulunda müjdeli bir haber verdi. Hürriyet, İzmit Belediyesi’ne ait olan Alikahya’daki alt yapı tesislerininKocaelispor’a bedelsiz verileceğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Sadece sıradan bir taraftar olarak konuşuyorum. Herkesin, her kesimin bu değere sahip çıktığını görmek hepimizi mutlu etti. Ben de Çorum maçından sonra sizlerle birlikte gözyaşı döktüm. Kısacası neler hissettiğinizi iyi anlıyorum.

ELİM DEĞİL, GÖVDEM TAŞIN ALTINDA

Bu marka herkesin üzerinde, egoların, partilerin üzerinde. Kocaelispor inşallah hak ettiği yerde olacak. Bu kulüp için bugüne kadar görev almış, emek vermiş herkese teşekkür ediyorum. Genel kurulda seçilen yeni başkan ve yönetimine başarılar dilerim. Bizden önce İzmit Belediyesi’nin Alikahya’dabulunan ve Kocaelispor’a ihale ile verdiğialt yapı tesisi Kocaelispor’a bedelsiz veriyoruz. Bu benim boynumun borcu. Evet, bir vatandaş olarak bizim bu kente bir borcumuz var. Elimizde ne varsa sonuna kadar Kocaelispor’a feda olsun. Kocaelispor için her zaman elim değil, gövdem taşın altındadır.

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