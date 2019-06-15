Adaylar üniversite sınavını bekliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Cumartesi ve Pazar günü yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınavın birinci aşaması olan TYT’ye girecek adaylar, günün erken saatlerinde sınava girecekleri okulların bahçesine gelerek velileriyle birlikte beklemeye başladı. Öğrencilerin stressiz bir şekilde sınava girmesi için çabalayan veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlı gözüküyor. Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu önünde kaldırımların yetmediği bir yoğunluk yaşanırken öğrenciler yavaş yavaş sınav salonlarına girmeye başladı. Fotoğrafın net olarak gözüktüğü Sınava Giriş Belgesi ve kimliğiyle giriş yapacak öğrenciler için okul binasına en geç saat 10.00’da giriş yapması gerekirken sınav 10.15’te başlayacak ve 12.30’da sona erecek. Ekin EKEN