Hüseyin Üzülmez’in 17 kişiden oluşan yönetimi olağanüstü genel kurulun ardından 21 kişiye çıkacak. Eklenecek 4 yeni yönetici ile göreve devam edilecek.
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Yönetimde sayı 21’e çıkacak
Hüseyin Üzülmez’in 17 kişiden oluşan yönetimi olağanüstü genel kurulun ardından 21 kişiye çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz