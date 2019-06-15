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Yönetimde sayı 21’e çıkacak

Hüseyin Üzülmez’in 17 kişiden oluşan yönetimi olağanüstü genel kurulun ardından 21 kişiye çıkacak.
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Hüseyin Üzülmez’in 17 kişiden oluşan yönetimi olağanüstü genel kurulun ardından 21 kişiye çıkacak. Eklenecek 4 yeni yönetici ile göreve devam edilecek.

Bugün 09:31 TSİ - Spor

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