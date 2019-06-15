Tarihi kongreden detaylar...

- Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, genel kurul salonuna geldiğinde herkesle tek tek tokalaştı. Bu seremoni yaklaşık 10 dakika sürdü.
- Kocaelispor’un eski başkanlarından Serhan Gürkan salona girdiğinde eş zamanlı olarak eski başkanlardan Bahri Yavuz da salona giriş yaptı. Yavuz ve Gürkan göz temasında bulunmadı.
- Genel kurul son yılların en kalabalık genel kuruluydu. Salonda boş yer kalmazken, çok sayıda Kocaelisporlu ayakta kaldı.
- Kocaelispor’un eski başkanlarından Muammer Çelik kısa bir süre önce ameliyat olduğu için genel kurula katılamadı. Çelik gönderdiği mesaj ile Hüseyin Üzülmez ve yönetimini kutladı, görevlerinde başarı diledi.
- Divan Kurulu Başkanı Özer Altan ve katipler Bekir Halefler ile Orhan Balcı genel kurulu en iyi şekilde yönetti. Faaliyet raporu okunmadan ibra edildi, denetim kurulu raporlarını ise Mehmet Balimre okudu.
- Yeni başkan Hüseyin Üzülmez “Artık Kocaelispor Üzülmeyecek” sloganını söylerken, eski başkan Bahri Yavuz, Üzülmez’i ilginç bir şekilde süzdü.
- İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, eski başkan Bahri Yavuz ve Hodrimeydan lideri Enver Güler’in konuşmaları iyi alkış aldı.
- Kocaelispor ile adı anılan İzmitli tecrübeli teknik adam Engin Korukır ilgi odağıydı. Korukır gösterilen ilgiden çok memnun göründü.
- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın genel kurulda sadece 26 dakika kaldı ve başka bir program olması üzerinde salondan ayrıldı.
- İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet yaklaşık iki buçuk saat süren genel kurulun sonuna kadar kaldı ve yeni başkan Hüseyin Üzülmez’i ilk tebrik edenlerden birisi oldu.
- Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez teşekkür konuşmasında transfer ve borç konusuna çok değinmedi, sadece sıkı çalışacaklarının garantisini verdi.
- Güvenlik önlemleri dikkat çekti. Basın mensupları dahil herkes didik didik arandı.
- Kocaelispor’un geçtiğimiz yıldan kalan borcu ile ilgili değerlendirme yapılmadı. Yeni başkanlık heyecanı ile bu konu kaynadı gitti.
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Tarihi kongreden detaylar...
Kocaelispor'da Hüseyin Üzülmez dönemi dün resmen başladı. İşte tarihi kongreden detaylar...
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz