Dua etmeye devam edeceğiz

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve transferi açma çalışmalarında aktif bir rol üstlenen Mesut Volkan Sezgin’den kendisine yakışan bir açıklama geldi. Sezgin “Hüseyin Üzülmez ve yönetimi Kocaelispor’umuza hayırlı olsun. Biz her zamanki yerimizde, kardeşlerimizle takımımızın başarısı için dua ve mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.