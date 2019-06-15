Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve transferi açma çalışmalarında aktif bir rol üstlenen Mesut Volkan Sezgin’den kendisine yakışan bir açıklama geldi. Sezgin “Hüseyin Üzülmez ve yönetimi Kocaelispor’umuza hayırlı olsun. Biz her zamanki yerimizde, kardeşlerimizle takımımızın başarısı için dua ve mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
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Dua etmeye devam edeceğiz
Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve transferi açma çalışmalarında aktif bir rol üstlenen Mesut Volkan Sezgin’den kendisine yakışan bir açıklama geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz