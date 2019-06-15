İzmitli Deniz U-20 Milli takımında!

İlimiz basketbolcularından Deniz Üstün,İzmit Belediyespor ve Elazığ İl Özel İdaresi takımlarında gösterdiği başarılı performans nedeniyle U20 Ümit Milli Takım kadrosuna seçildi. Deniz, 19 Haziran’daki Milli takım kampına katılacak.

KISA SÜREDE ÇOK İYİ KARİYER

1999 yılında İzmit’te doğan ve 2009 yılında İzmitspor Basketbol takımında Zafer Çakal nezaretinde basketbola başlayan Deniz Üstün başarılı oyunu ve yaşadığı şampiyonluklar sonucunda Milli takıma seçilmeyi başardı. 4 yıl İzmitspor forması giyen Deniz,2013’te Kocaelispor, 2014’te de Samsun 55 Gençlik’in ardında 2015-16 sezonunda İzmit Belediyespor’a transfer oldu.Burada bölgesel lig ve 1. Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan Deniz, takımla birlikte federasyon kupası sevinci de yaşadı.