Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:48 TSİ- Eğitim G: Bugün 09:53 TSİ

Sefa Sözer, mezun oldu

CHP’nin tanınan ve sevilen isimlerinden Sefa Sözer bugün Kocaeli Üniversitesi’nden mezun oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP’nin tanınan ve sevilen isimlerinden Sefa Sözer bugün Kocaeli Üniversitesi’nden mezun oldu. 2 yıldır Ali Rıza Veziroğlu kampüsünde öğretim gören 58 yaşındaki Sefa Sözer, Kocaeli Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünü başarı ile bitirdi. Sözer, bugün Umuttepe’de bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kepini fırlattı. Sözer’i bu mutlu gününde ailesi de yalnız bırakmadı.

Bugün 09:48 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Adaylar üniversite sınavını bekliyor mask
Adaylar üniversite sınavını bekliyor
BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu başlıyor mask
BİLNET Kocaeli’de Yaz Okulu başlıyor
Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci mask
Karamürsel Alp’te mezuniyet sevinci
Okullar bugün kapanıyor mask
Okullar bugün kapanıyor
Kültür Okulları’nda mezuniyet coşkusu mask
Kültür Okulları’nda mezuniyet coşkusu
Büyükşehir'den YKS için ücretsiz ulaşım mask
Büyükşehir'den YKS için ücretsiz ulaşım
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI! mask
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI!
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi mask
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL