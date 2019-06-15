CHP’nin tanınan ve sevilen isimlerinden Sefa Sözer bugün Kocaeli Üniversitesi’nden mezun oldu. 2 yıldır Ali Rıza Veziroğlu kampüsünde öğretim gören 58 yaşındaki Sefa Sözer, Kocaeli Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünü başarı ile bitirdi. Sözer, bugün Umuttepe’de bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kepini fırlattı. Sözer’i bu mutlu gününde ailesi de yalnız bırakmadı.
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Sefa Sözer, mezun oldu
CHP’nin tanınan ve sevilen isimlerinden Sefa Sözer bugün Kocaeli Üniversitesi’nden mezun oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz