Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:56 TSİ- Gündem G: Bugün 12:40 TSİ

Babaköy'de vatandaşlardan taş ocağı tepkisi!

Kandıra'da vatandaşlar, doğaya ve çevreye zarar vereceğini öne sürerek mahallelerinde taş ocağı yapılması kararına tepki gösterdi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Babaköy Mahallesi Sarısu Yolu Balıklarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda yapılması planlanan taş ocağının, doğaya ve çevreye zarar vereceğini belirten mahalleliler, bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan ziraat yüksek mühendisi Hüseyin Yüce, bölgenin tarım, turizm ve hayvancılık bölgesi olduğunu belirterek, doğasıyla da bir cenneti andırdığını söyledi.

"GÜZELLİKLERİN YOK OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Bu alanların taş ocağına çevrilmesinin bölgenin turizmine ve kültürüne olumsuz etki yapacağını ifade eden Yüce, "Biz planlı bir çalışma yapılmadan bu güzelliklerin yok olmasını istemiyoruz. Yaşadığımız ata topraklarımızda, Akçakoca Bey'in anıt mezarının bulunduğu yakın bölgede böyle bir şeyi kesinlikle istemiyoruz. Elbette yatırım yapılacak yatırımlara kimse karşı değil fakat birçok taş ocağı varken, üstelik bölgemizde bulunan 2 bin yıllık olarak değerlendirilen kaya mezarlarının yok edilmesini değil aksine kültür turizmine açılmasını arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

ATA MİRASI

Dilek Timur da ata mirası olan doğalarının bozulmasını istemediklerini dile getirdi. Öte yandan bölgede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kayaya oyulmuş lahit mezar bulunduğuna dair Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu evrak hazırlandığı, ekiplerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi. Kaynak: AA

Bugün 09:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı mask
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa! mask
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!
26 yıl boyunca şiddete 27 yıl hapis cezası! mask
26 yıl boyunca şiddete 27 yıl hapis cezası!
Hürriyet'ten sessizlik çağrısı mask
Hürriyet'ten sessizlik çağrısı
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı mask
İYİ Parti İzmit'e başkan atandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI! mask
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI!
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi mask
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL