Kandıra Merkez Erikli Budaklar Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Aktaş, Kandıra Orhan Mahallesi’ndeki evinde akşam saatlerinde bir anda rahatsızlanması sonucu M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (55) yaşında hayata vefat eden Hüseyin Aktaş, evli ve üç çocuk babasıydı. Aktaş'ın cenazesi bugün (Cumartesi) Kandıra Merkez Erikli Budaklar Mahalle Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Budaklar Mahalle Mezarlığına defnedilecek.
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Hüseyin Aktaş, kalbine yenildi
Kandıra Merkez Erikli Budaklar Mahalle sakinlerinden Hüseyin Aktaş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz