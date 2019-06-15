Kaptan Kübra: Bu kupada onların da çok hakkıvar

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün Milli yıldızı, kaptan Kübra Deniz, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti ve kendilerine otobüs desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve sezon içinde maçlara gelerek kendilerinin yanında olan İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaptan Hürriyet'e teşekkür etti.

ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

Takım olarak çok çalıştıklarını belirten Kübra şu ifadelere yer verdi: Sezon boyunca fedakarlıklar yaparak antrenmanlarımızı aksatmadık. Hocalarımız da bizim ile çok yakından ilgilendi, her türlü eksiklerimiz ile ilgilendi. Onları mahcup etmediğimiz için çok mutluyum. Bu sezon 4 final maçına çıktık ve üzücü şekilde 3’ünü kaybettik. Kısacası bu sezon finallerin adı biz olduk. Bu sezon bir şampiyonluğa çok ihtiyacımız vardı. Şükürler olsun ki yıldız kızlarda başardık.

HAK ETTİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUKTU

Final maçına iyi başladık, golü de bulduk. Maçın sonuna kadar dengeyi kaybetmedik. Herkes yüreğini ortaya koydu. Golü attım ama tabii ki daha da önemlisi Kocaeli’ye kupa ile dönmekti. Son düdüğün ardından sevinçten nereye koşacağımı bilemedim. Gerçekten hak ettiğimiz bir sevinç ve şampiyonluktu. Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, hepsini teker teker kutluyorum.

ZİYARETLERİNE GELECEĞİZ

Kocaelispor’umuzun A takım otobüsünü bizlere tahsis eden Tahir amcamıza, sezon içinde maçlarıma gelerek bizlere samimi elini uzatan Fatma ablamıza, Gölcük Belediye başkanımız Ali amcamıza, bize samimi elini uzatan spor camiasına, siyaset camiasında ve tabii ki ailelerimize takımımız adına çok teşekkür ediyoruz.