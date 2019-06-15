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Sezgin şampiyonları Suadiye’de ağırlayacak

Kocaelispor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını şampiyonluklarından ötürü kutladı.
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Kocaelispor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını şampiyonluklarından ötürü kutladı. Sezgin “İzmit’in kızları şehrimize büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Sezgin, takımı Suadiye’deki çiftliğinde yemekte ağırlayacağını da sözlerine ekledi.

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