Kocaelispor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını şampiyonluklarından ötürü kutladı. Sezgin “İzmit’in kızları şehrimize büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Sezgin, takımı Suadiye’deki çiftliğinde yemekte ağırlayacağını da sözlerine ekledi.
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Sezgin şampiyonları Suadiye’de ağırlayacak
Kocaelispor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını şampiyonluklarından ötürü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz