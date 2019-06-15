Her şeyi anlatan kare!

Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımının dönüş yolculuğu son derece keyifli geçti. Verilen molalarda bile yerlerinde duramayan kızlarımız bol bol özçekim yaptı. Onlardan birisi ise günün en anlamlı olanıydı. Sinem Şirin’in özçekiminde kızların mutluluğu yüzlerinden okunurken, Kocaelispor A takımını taşıyan otobüsün asaleti de dikkatlerden kaçmadı.