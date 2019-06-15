Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımının dönüş yolculuğu son derece keyifli geçti. Verilen molalarda bile yerlerinde duramayan kızlarımız bol bol özçekim yaptı. Onlardan birisi ise günün en anlamlı olanıydı. Sinem Şirin’in özçekiminde kızların mutluluğu yüzlerinden okunurken, Kocaelispor A takımını taşıyan otobüsün asaleti de dikkatlerden kaçmadı.
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Her şeyi anlatan kare!
Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımının dönüş yolculuğu son derece keyifli geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz