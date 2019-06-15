Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:57 TSİ- Spor G: Bugün 10:58 TSİ

Bekir Hava Yolları ile uçtular!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaştırma görevlilerinden ve aynı zamanda Kocaelispor’u taşıyan Bekir Soğukoğlu, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün sağ salim ulaşımını sağladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaştırma görevlilerinden ve aynı zamanda Kocaelispor’u taşıyan Bekir Soğukoğlu, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün sağ salim ulaşımını sağladı. Soğukoğlu, Yeşil Siyahlıları şampiyonluklarından ötürü kutlarken “Her şeyden önce sporcular çok saygılı. Ne dediysem, hangi kuralları anlattıysam hepsini tek tek uyguladılar. Bu anlamda Hasan hocamızı da kutlamak isterim. Benim için de keyifli bir deplasmandı. Allah devamını nasip etsin” derken, teknik patron Hasan Alemdar “Bekir abimiz sağ olsun var olsun. İletişimi ile ve şoförlükteki ustalığı ile de kendimi çok güvenli hissettik. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 10:57 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu mask
Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu
Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti mask
Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti
Başkan Hürriyet: Boynumuzun borcudur! mask
Başkan Hürriyet: Boynumuzun borcudur!
Olgunlar’da heyecan başlıyor mask
Olgunlar’da heyecan başlıyor
Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu mask
Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu
Bakın da utanın!.. mask
Bakın da utanın!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI! mask
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI!
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi mask
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL