Bekir Hava Yolları ile uçtular!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaştırma görevlilerinden ve aynı zamanda Kocaelispor’u taşıyan Bekir Soğukoğlu, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün sağ salim ulaşımını sağladı. Soğukoğlu, Yeşil Siyahlıları şampiyonluklarından ötürü kutlarken “Her şeyden önce sporcular çok saygılı. Ne dediysem, hangi kuralları anlattıysam hepsini tek tek uyguladılar. Bu anlamda Hasan hocamızı da kutlamak isterim. Benim için de keyifli bir deplasmandı. Allah devamını nasip etsin” derken, teknik patron Hasan Alemdar “Bekir abimiz sağ olsun var olsun. İletişimi ile ve şoförlükteki ustalığı ile de kendimi çok güvenli hissettik. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.