Kocaelispor Kulübü, Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını kutladı ve açıklama yaptı. Yeşil Siyahlı kulüp, renktaş için açıklamasında “Türkiye Yıldız Kızlar Futbol Ligi finalinde Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nü ve tüm emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi. Öte yandan tüm taban birlikleri de yaptıkları resmi açıklama ile şampiyonlarımızı kutladı.
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Kocaelispor’dan şampiyonluk açıklama
Kocaelispor Kulübü, Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını kutladı ve açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz