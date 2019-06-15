Kocaelispor’dan şampiyonluk açıklama

Kocaelispor Kulübü, Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Yıldız Kız takımını kutladı ve açıklama yaptı. Yeşil Siyahlı kulüp, renktaş için açıklamasında “Türkiye Yıldız Kızlar Futbol Ligi finalinde Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nü ve tüm emeği geçenleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi. Öte yandan tüm taban birlikleri de yaptıkları resmi açıklama ile şampiyonlarımızı kutladı.