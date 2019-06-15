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Saadet Partisi'ne Kocaeli'de silahlı saldırı!

Saadet Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı’nın camına kurşun isabet etti.
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Saadet Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı’nın camına kurşun isabet etti. Dün gece geç saatlerde tüfekten çıktığı öğrenilen bir kurşun başkan odasının camına isabet etti. Olay anında binada kimse olmadığı için yaralanan olmadı. Olayla ilgili İlçe Başkanı Ethem Karataş ve ilçe yöneticileri tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Saldırının ilçe binasına kasten mi yapıldığı yoksa maganda kurşunu mu olduğu ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

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