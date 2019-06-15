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Müslüm Baba kızları kopardı

Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İzmit’e büyük bir coşku içinde döndü.
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Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İzmit’e büyük bir coşku içinde döndü. Zorlu finalin ardından Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 deviren temsilcimizde sporcular Kocaelispor A takım otobüsünde dakikalarca tezahürat yaptı. Kocaelispor marşları söyleyen ve bol bol şarkı söyleyen Yeşil Siyahlı kızlar bu sevinci fazlası ile hak ederken, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in şarkısını söylerken bildiğiniz koptular.

Bugün 11:25 TSİ - Spor

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