Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İzmit’e büyük bir coşku içinde döndü. Zorlu finalin ardından Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 deviren temsilcimizde sporcular Kocaelispor A takım otobüsünde dakikalarca tezahürat yaptı. Kocaelispor marşları söyleyen ve bol bol şarkı söyleyen Yeşil Siyahlı kızlar bu sevinci fazlası ile hak ederken, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in şarkısını söylerken bildiğiniz koptular.
Bugün 11:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:27 TSİ
Müslüm Baba kızları kopardı
Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İzmit’e büyük bir coşku içinde döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz