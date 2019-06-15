Müslüm Baba kızları kopardı

Yıldız Kızlar Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, İzmit’e büyük bir coşku içinde döndü. Zorlu finalin ardından Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 deviren temsilcimizde sporcular Kocaelispor A takım otobüsünde dakikalarca tezahürat yaptı. Kocaelispor marşları söyleyen ve bol bol şarkı söyleyen Yeşil Siyahlı kızlar bu sevinci fazlası ile hak ederken, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in şarkısını söylerken bildiğiniz koptular.