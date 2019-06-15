Özge Arslan: O kupayı getirmek zorundaydık

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün yardımcı antrenörlerinden Özge Arslan hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettiklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Bu sezon toplam 4 final oynadık. Üçünü kaybettik. Son oynadığımız finalde yıldız kızlarımız üstün bir mücadele sonrası şampiyon oldu. Diğer finalleri büyük talihsizlikler yaşayarak kaybettik. Açıkçası bir tane daha final kaybına tahammülüm yoktu. Rakibimizin uzatma anlarında direkten dönen topu kader anıydı. Bu kez sevinen biz olduk. İnanıyorum ki Türkiye derecelerini Kocaeli’ye getirmeye devam edeceğiz.