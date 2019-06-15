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Kocaelispor’un genel kuruluna protokol yağmuru!

Kocaelispor’un Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na protokol adeta akın etti.
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Kocaelispor’un Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na protokol adeta akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Belediye Eski Başkanı ve CHP Milletvekili Hikmet Erenkaya, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, siyasi partilerin ilçe başkanları, Kocaelispor’un eski kulüp başkanları Rafet Kırgız, Nebil Uzun, Serhan Gürkan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, taban birlikleri yöneticileri, Kocaelispor’un eski teknik adamlarından ve yeni sezonda da ismi geçen Engin Korukır çok sayıda STK başkanı, Kocaelispor’un eski yöneticileri genel kurulu yerinde takip etti.

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