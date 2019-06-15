Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:42 TSİ- Spor G: Bugün 11:43 TSİ

Enver Güler: Daha önce neredeydiniz?

Hodrimeydan lideri Enver Güler, Kocaelispor’un genel kurulunda söz aldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hodrimeydan lideri Enver Güler, Kocaelispor’un genel kurulunda söz aldı. Kent protokolüne yüklenen Güler şunları söyledi: Çok önemli bir kongre. Keşke tüm kongreleri bu şekilde yapabilseydik. Biz Bahri Bey’e destek olduk, arkadaşlarım adına ona teşekkür ediyorum. Bu taraftar yaptığınızı unutmaz, şahsım olarak ben unutmayacağım.

BU TARAFTARI KİMSE YOK SAYAMAZ

Daha önce bir kampanya başlatmıştık ve “Yoktunuz” demiştik. Evet yoktunuz abi! Kimse yoktu burada! Sabahlara kadar koreografi çalışırken de yoktunuz, kampanyalarda da yoktunuz. 28 üniversitede yüzlerce taraftarımız var. Onlar 7-24 çalışırken de yoktunuz,  telefonlarımızı açmadınız, mesajlarımıza cevap vermediniz. Kısacası yoktunuz bundan böyle de yok olacaksınız. Hodrimeydan olarak bunların da karşısında aslanlar gibi duracağız. Bizim duruşumuz bellidir. Kimse şunu unutmasın. Biz atkılılar her zaman var olacağız. Bu taraftarı kimse yok sayamaz. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 11:42 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu mask
Üzülmez'in listesindeki o isimler belli oldu
Büyükakın: En büyük desteği ben veririm mask
Büyükakın: En büyük desteği ben veririm
Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti mask
Aday olacağı konuşuluyordu… Bugün Üzülmez’i tebrik etti
Yönetimde sayı 21’e çıkacak mask
Yönetimde sayı 21’e çıkacak
Başkan Hürriyet: Boynumuzun borcudur! mask
Başkan Hürriyet: Boynumuzun borcudur!
Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu mask
Ergin Altay, kaleci antrenörü oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI! mask
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI!
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi mask
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi mask
Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu mask
Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL