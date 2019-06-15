Enver Güler: Daha önce neredeydiniz?

Hodrimeydan lideri Enver Güler, Kocaelispor’un genel kurulunda söz aldı. Kent protokolüne yüklenen Güler şunları söyledi: Çok önemli bir kongre. Keşke tüm kongreleri bu şekilde yapabilseydik. Biz Bahri Bey’e destek olduk, arkadaşlarım adına ona teşekkür ediyorum. Bu taraftar yaptığınızı unutmaz, şahsım olarak ben unutmayacağım.
BU TARAFTARI KİMSE YOK SAYAMAZ
Daha önce bir kampanya başlatmıştık ve “Yoktunuz” demiştik. Evet yoktunuz abi! Kimse yoktu burada! Sabahlara kadar koreografi çalışırken de yoktunuz, kampanyalarda da yoktunuz. 28 üniversitede yüzlerce taraftarımız var. Onlar 7-24 çalışırken de yoktunuz, telefonlarımızı açmadınız, mesajlarımıza cevap vermediniz. Kısacası yoktunuz bundan böyle de yok olacaksınız. Hodrimeydan olarak bunların da karşısında aslanlar gibi duracağız. Bizim duruşumuz bellidir. Kimse şunu unutmasın. Biz atkılılar her zaman var olacağız. Bu taraftarı kimse yok sayamaz. Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz