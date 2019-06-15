Kocaelispor’un mali ve seçimli olağanüstü genel kurulu son yılların en kalabalık genel kurullarından birisiydi. Daha önce aday ve yönetici bulmakta zorlanılan Kocaelispor’un son genel kurulu öncesinde aday ve yönetici bolluğu yaşandı. Her ne kadar Hüseyin Üzülmez tek liste ile seçime girse de Volkan Özön ve Rafet Kırgız da adaylık için hazırlık yapan isimlerdi. 550 koltuk kapasitesine sahip Yunus Emre Kültür Merkezi ve Nikah salonunun tamamı dolarken, yüzlerce Kocaelisporlu ise ayakta genel kurulu takip etti.
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550 koltuk doldu, yüzlerce Kocaelisporlu ayakta kaldı
Kocaelispor’un mali ve seçimli olağanüstü genel kurulu son yılların en kalabalık genel kurullarından birisiydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz