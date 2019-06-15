Kocaelispor tribünlerinin önde gelen isimlerinden Haluk Bozo genel kurulda söz aldı ve şu ifadelere yer verdi: 1989 yılında Hodrimeydan’ı kurarken aynı bu durumlardaydık. Sefa Sirmen ve ilçe belediye başkanlarımızın önderliğinde çok güzel bir oluşum yaparak Süper Lig’e çıkıldı, şehrimiz Avrupa’da temsil edildi. Hüseyin Üzülmez’den ricamız şu. Bu takımı Avrupa’da görmek istiyoruz. Bahri Başkan ve diğer başkanlara emekleri için teşekkür ediyorum. Allah rızası için birlik ve beraberlik içinde bu takımı bir yerlere getirin. Kentimizin büyüklerinin bunu başarabileceğini düşünüyorum.
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Haluk Bozo: Allah rızası için çıkarın şu takımı!
Kocaelispor tribünlerinin önde gelen isimlerinden Haluk Bozo genel kurulda söz aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz