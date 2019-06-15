Fomget, kıl payı kaçan kupayı aldı

Kadınlar 2.Ligi'nde 2018-2019 sezonu tamamlandı. 28 hafta süren mücadele sonunda Fomget Gençlik ve Spor Kulübü ligde şampiyonluğu kazandı. Fomget Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Bölge Müdürü Barış Topçu'dan aldı. 2. Lig’deki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Fomget’e uzatma anlarında yediği golün ardından 2-1 mağlup olmuş ve şampiyonluğu talihsiz bir şekilde kaçırmıştı.