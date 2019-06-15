Kadınlar 2.Ligi'nde 2018-2019 sezonu tamamlandı. 28 hafta süren mücadele sonunda Fomget Gençlik ve Spor Kulübü ligde şampiyonluğu kazandı. Fomget Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Bölge Müdürü Barış Topçu'dan aldı. 2. Lig’deki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Fomget’e uzatma anlarında yediği golün ardından 2-1 mağlup olmuş ve şampiyonluğu talihsiz bir şekilde kaçırmıştı.
Bugün 11:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:56 TSİ
Fomget, kıl payı kaçan kupayı aldı
Kadınlar 2.Ligi'nde 2018-2019 sezonu tamamlandı. 28 hafta süren mücadele sonunda Fomget Gençlik ve Spor Kulübü ligde şampiyonluğu kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz