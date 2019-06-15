Gözler Derbentspor’da

Geçen sezon yükseldiği Bölgesel Amatör Ligi’nde istenileni veremeyen ve yerel lige düşen Derbentspor bu sezon iddialı bir kadro ile sezona girmenin planlarını yapıyor. Kulüp Başkanı Selçuk Baysal “Geçen sezon bize ders oldu. Kadromuzdan en az 10 futbolcu ile yoları ayıracağız. 20 Haziran’da yönetimimizi toplayacağız ve planlarımızı masaya yatıracağız. Genç ve yetenekli futbolculardan oluşacak bir takım kurmak istiyoruz”dedi.

ADALI VE ENGİN İLE DEVAM

Geçen sezonun son dört maçında takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Hülya Adalı ile Fatih Engin, Kırmızı Beyazlıların bu sezon ki teknik ekibi olacağı düşünülüyor. Geçmiş yıllarda Derbentspor’da futbol oynayan ve şu anda Derbent’te muhtar olan Erdal Baş’tan da destek istenecek. Başkan Baysal “Derbentspor’un olduğu yerde her zaman hedef için vardır” diyerek rakiplerine şimdiden göndermede bulundu. Ahmet AKAY