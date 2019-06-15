Gözler Derbentspor’da

Geçen sezon yükseldiği Bölgesel Amatör Ligi’nde istenileni veremeyen ve yerel lige düşen Derbentspor bu sezon iddialı bir kadro ile sezona girmenin planlarını yapıyor. Kulüp Başkanı Selçuk Baysal “Geçen sezon bize ders oldu. Kadromuzdan en az 10 futbolcu ile yoları ayıracağız. 20 Haziran’da yönetimimizi toplayacağız ve planlarımızı masaya yatıracağız. Genç ve yetenekli futbolculardan oluşacak bir takım kurmak istiyoruz”dedi.
ADALI VE ENGİN İLE DEVAM
Geçen sezonun son dört maçında takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Hülya Adalı ile Fatih Engin, Kırmızı Beyazlıların bu sezon ki teknik ekibi olacağı düşünülüyor. Geçmiş yıllarda Derbentspor’da futbol oynayan ve şu anda Derbent’te muhtar olan Erdal Baş’tan da destek istenecek. Başkan Baysal “Derbentspor’un olduğu yerde her zaman hedef için vardır” diyerek rakiplerine şimdiden göndermede bulundu. Ahmet AKAY
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz