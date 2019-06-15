Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Milli Takımımızın gollerini 45.dakikada Kader Hançar ve 90.dakikada Derya Arhan kaydetti. Millilerimizde Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün yıldızı Medine Erkan da maça 11’de başlarken, 90 dakika boyunca başarı ile mücadele etti. Ayrıca, Kişinev Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgen Akay, Millilerimizi ziyaret ederek maçtan önce başarı dileklerinde bulundu. Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.
Bugün 11:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:57 TSİ
Medine’li Milli takım Moldova’yı devirdi “0-2”
Kadın A Milli Takımımız, Moldova ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz