2018 - 2019 sezonu profesyonel ligleri tescil edildi

2018 - 2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildi.
KARARLAR
- Galatasaray Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupasını şampiyonu oldu.
- Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor’un Spor Toto 1. Lig'e düştü.
- Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig'e çıktı.
- Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor TFF 2. Lig'e düştü.
- Keçiörengücü, Menemen Belediye Fatih Karagümrük 1. Lig'e çıktı.
- Bayrampaşa, Manisaspor, Gaziantepspor, Fethiyespor, Tokatspor ve Darıca Gençlerbirliği TFF 3. Lig'e düştü.
- Hekimoğlu Trabzon, Kırşehir Belediye Bayburt İl Özel İdare Gençlik, Ergene Velimeşe, Van Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Çorumspor TFF 2. Lig'e çıktı.
- Gebzespor ve Körfez Spor Kulübü, Adıyaman 1954 Spor, Alibeyköyspor, Bergama Belediyespor, 1461 Trabzon, Bağcılar Spor Kulübü ve Bucaspor Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
- Belediye Derincespor (Kocaeli) Somaspor (Manisa), Modafen Spor (İstanbul), Kelkit Belediye Hürriyet Spor (Gümüşhane), 68 Aksaray Belediye Spor (Aksaray), Malatya Yeşilyurt Belediye Spor (Malatya), Yozgatspor 1959 FK (Yozgat), Ağrı 1970 Spor (Ağrı) ve 1877 Alemdağ Spor (İstanbul) 3.Lig'e çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz