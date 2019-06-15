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2018 - 2019 sezonu profesyonel ligleri tescil edildi

2018 - 2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2.Lig, TFF 3.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildi.