Süper Kupa finali 7 Ağustos’ta

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.