Marmara Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 18.11'de, Yalova Çınarcık açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Bugün 12:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:08 TSİ
Marmara'da deprem!
Marmara Denizi'nde, Richter ölçeğine göre dün 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz