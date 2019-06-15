Marmara'da deprem!

Marmara Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 18.11'de, Yalova Çınarcık açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.