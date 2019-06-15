Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması

Saadet Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı’nın camına kurşun isabet etti. Dün gece geç saatlerde tüfekten çıktığı öğrenilen bir kurşun başkan odasının camına isabet etti. Olay anında binada kimse olmadığı için yaralanan olmadı. Olayla ilgili İlçe Başkanı Ethem Karataş ve ilçe yöneticileri tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili konuşan Karataş "Orası başkanlık odasının camı ve kalın çift cam. Genelde orasını fazla açmıyoruz. Muhtemelen havalı tüfek saçması gözüküyor. Perşembe akşamı gelip havalandırayım dedim. Odanın kapısını açtım. Camda kırık olduğunu görünce saçma izi gibi olduğunu düşündüm. Polise haber verdim. Emniyet ekipleri geldi incelemesini sürdürüyor. Binamız birinci katta. Eğlence sırasında havadan gelmiş olabilir" dedi.