Körfez Hem’den muhteşem sergi

Körfez Halk Eğitim Merkezi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı yılsonu sergisi büyük beğeni topladı. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergiye İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen ile İl Halk Kütüphanesi Müdür Adil Üğüten’de katıldı. Sergiye ev sahipliği yapan Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nilüfer Özdemir, yapılan çalışmalar hakkında İl Müdür Vekili Ercan Yamen’e bilgiler aktardı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER

El Sanatları, Giyim Üretim Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Kuyumculuk Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarından yapılan birbirinden güzel eserler sergilendi. Bu eğitim döneminde meslek ve eğitim kurlarından toplam 549 kurs açıldığını ifade eden Özdemir, “ Kursu bitirip belge almaya hak kazanan, 7 bin 470 kursiyerin ürünlerinden bazıları bu sergide yer aldı. Alan yeterli olmadığı içinde birçok çalışma sergilenemedi” ifadesini kullandı.

200 YILLIK EL EMEKLERİ

Sergide dikkat çeken bir başka özellik ise Manav kültürü araştırılarak geçmişi en az 200 yıl öncesine dayanan pek çok ürüne ulaşılmış olup Giyim ( gelinlik, özel gün ve günlük kıyafetler) El Sanatları (peşkir, yağlık, kuşak, yazma, göynek işleme, altın ve para kâseleri, yastık örtüsü, sandık örtüsü, kapı örtüsü ve ocak örtüsü) alanlarında ürünlerin orijinal hallerine sadık kalınarak yenileri çalışılmış ve ürünler hikâyeleriyle birlikte sergide yerini almasıydı.