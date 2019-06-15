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'Yeni askerlik sistemi haftaya yasalaşacak'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin "Bu kanun, önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak." dedi.
'Yeni askerlik sistemi haftaya yasalaşacak' mask
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin "İktidar ve muhalefet, devlet sorumluluğu ciddiyetinde, böyle bir milli meselenin Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak halledilmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kanun, önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak." dedi. Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü anlattı. Askerlik süresinin kısaltılmaması yönünde bir talepte bulunmadıklarını vurgulayan Özkoç, Bakan Akar ile teklifin yasalaşmasıyla ordunun savunma ve saldırı gücünde bir zaaf oluşmaması için alınacak tedbirleri konuştuklarını anlattı.

Özkoç, "Kendisine ilettik bu konuları. Sayın Bakan da bunlardan bazıları için 'Evet bunları değiştirelim.' dedi. Bazılarına ilişkin de 'Bunu kendi içimizde görüşüp sizi hemen bilgilendirelim.' dedi. Önümüzdeki hafta gerek Milli Savunma Bakanı gerek komisyon gerekse iktidarın grup başkanvekilleri ile görüşerek, bu kanunun, Türkiye'nin gücünü azaltmayacak şekilde çıkmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"Bakanlık, Komisyon üyemiz Mehmet Ali Çelebi ile görüştü"

Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin cuma günü de sürdüğünü bildiren Özkoç, şunları kaydetti: "Bakanlık, Komisyon Üyemiz Mehmet Ali Çelebi'yi dün davet ettiler, görüştüler. Önemli olan iktidar ve muhalefet, devlet sorumluluğu ciddiyetinde, böyle bir milli meselenin Türkiye'nin çıkarlarına uygun olarak halledilmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kanun önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak." Engin Özkoç, "CHP olarak Askeralma Kanunu Teklifi'ne tavrımız baştan beri net; ordumuzun gücünü azaltacak unsurlar varsa bununla ilgili tedbirleri alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 12:50 TSİ AA - Siyaset

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