Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, yürüyüş yolu üzerinde D-8 projesini tanıtmak amacıyla stant kurarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın Kolları Başkanlığının tam kadro olarak katıldığı basın açıklamasına İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Anıl Dursun, yönetim kurulu ve parti üyeleri katıldı. Basın açıklamasını bildiren AR-GE Başkanı Melike Aktaş, “D-8’ler yalnızca bünyesinde bulunan üye ülkelerin değil, tüm dünyada ezilen ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılan mazlum insanlar içinde ‘yeni’ ve ‘Adil’ bir dünyanın tesisini hedefleyen tarihin en kapsamlı birliğidir. 54. Refah-Yol iktidarının Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, D-8’leri oluştururken çok büyük ve önemli bir yapının temelini atmıştır. Tüm insanlık için yeni ve yaşanabilir dünya projesi ile adil düzenin yalnızca İslam alemi için değil, yeryüzünde nefes alan her canlıya gerekli bir nizam olduğu gerçeğini ortaya koymuştur” diye konuştu.

"HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMELİ"

Yeni bir dünya düzenini istediklerini belirten Aktaş, “ Günümüz dünyasının geldiği noktada buna ne kadar çok ihtiyaç olduğu d en önemli işarettir. İslam dünyasının ve tüm dünyanın beklentilerini karşılık verecek, dünyadaki sömürü ve zulüm düzenine karşı potansiyel yapısı ile gerekli yaptırımlar uygulayabilecek bu organizasyonun gerektiği gibi desteklenmesi ve D-60, D-160 olarak güçlendirilmesinin sağlanması üzerimize vazifedir. Bu sebeple ‘Adil Yeni Bir Dünya’nın kurulup korunması için D-8 (İslam Birliği) projesinin bir an önce hak ettiği değeri görerek yürürlüğe girmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz” açıklamalarında bulundu. Ekin EKEN