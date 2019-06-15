Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:35 TSİ- Gündem G: Bugün 13:36 TSİ

Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, yürüyüş yolunda stant kurarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada D-8’ler yalnızca bünyesinde bulunan üye ülkelerin değil, tüm dünyada ezilenler için birliktir ifadeleri yer aldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, yürüyüş yolu üzerinde D-8 projesini tanıtmak amacıyla stant kurarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın Kolları Başkanlığının tam kadro olarak katıldığı basın açıklamasına İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Anıl Dursun, yönetim kurulu ve parti üyeleri katıldı. Basın açıklamasını bildiren AR-GE Başkanı Melike Aktaş, “D-8’ler yalnızca bünyesinde bulunan üye ülkelerin değil, tüm dünyada ezilen ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılan mazlum insanlar içinde ‘yeni’ ve ‘Adil’ bir dünyanın tesisini hedefleyen tarihin en kapsamlı birliğidir. 54. Refah-Yol iktidarının Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, D-8’leri oluştururken çok büyük ve önemli bir yapının temelini atmıştır. Tüm insanlık için yeni ve yaşanabilir dünya projesi ile adil düzenin yalnızca İslam alemi için değil, yeryüzünde nefes alan her canlıya gerekli bir nizam olduğu gerçeğini ortaya koymuştur” diye konuştu.

"HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMELİ"

Yeni bir dünya düzenini istediklerini belirten Aktaş, “ Günümüz dünyasının geldiği noktada buna ne kadar çok ihtiyaç olduğu d en önemli işarettir. İslam dünyasının ve tüm dünyanın beklentilerini karşılık verecek, dünyadaki sömürü ve zulüm düzenine karşı potansiyel yapısı ile gerekli yaptırımlar uygulayabilecek bu organizasyonun gerektiği gibi desteklenmesi ve D-60, D-160 olarak güçlendirilmesinin sağlanması üzerimize vazifedir. Bu sebeple ‘Adil Yeni Bir Dünya’nın kurulup korunması için D-8 (İslam Birliği) projesinin bir an önce hak ettiği değeri görerek yürürlüğe girmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz” açıklamalarında bulundu. Ekin EKEN

Bugün 13:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Mehmet Kul - ALLAH RAZI OLSUN

Yanıtla . 0Beğen 15 Haziran 16:20
01

Erol Demirbek - başarılar dilerim rahmetli hocamıza layık olacağınızdan eminim .

Yanıtla . 2Beğen 15 Haziran 13:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması mask
Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması
FETÖ'nün Kocaeli imamı Saka'nın kardeşi tutuklandı mask
FETÖ'nün Kocaeli imamı Saka'nın kardeşi tutuklandı
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı mask
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı mask
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL